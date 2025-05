Fórmula 1: veja horários e grid de largada do GP de Mônaco

Um dos fins de semana mais aguardados do calendário da Fórmula 1 está prestes a começar. Neste domingo, 25 de maio, as ruas de Monte Carlo voltam a receber os carros mais rápidos do mundo para a realização da oitava etapa da temporada 2025, o tradicional e glamouroso Grande Prêmio de Mônaco .

Considerado o circuito mais desafiador do calendário, o traçado urbano é também o mais simbólico da categoria, reunindo história, prestígio e, acima de tudo, estratégia.

Com a liderança do campeonato nas mãos do jovem australiano Oscar Piastri, da McLaren, a corrida ganha contornos ainda mais interessantes. Piastri tem sido um dos grandes destaques do ano e soma 146 pontos, seguido de perto por seu companheiro de equipe, Lando Norris.

O cenário aponta para uma disputa intensa em uma pista onde ultrapassar é quase impossível — o que torna a classificação essencial para definir o destino da corrida. E como dizem no paddock, "quem vence em Mônaco, entra para a história".

GP de Mônaco na F1: destaques da sexta-feira



A sexta-feira começou agitada nas ruas de Monte Carlo. No primeiro e segundo treinos livres, o monegasco Charles Leclerc dominou as sessões e deixou a torcida da Ferrari esperançosa para o restante do fim de semana.