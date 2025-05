Com novidades, Galvão Bueno retorna à Fórmula 1 na Band

O narrador inclusive já desembarcou no principado europeu e conduziu entradas ao vivo no pré-corrida. Sabe-se que parte dos conteúdos gravados vão ao ar no decorrer da transmissão oficial. Como o canal detém os direitos da F1 no Brasil, decidiu explorar a imagem de Galvão a fim de impulsionar ainda mais a audiência.

Aos fãs de Fórmula 1: Galvão Bueno está de volta. O narrador aceitou o convite da Band para integrar a cobertura do Grande Prêmio de Mônaco, no circuito de Monte Carlo, às 10h deste domingo (25). Embora pontual, a participação marcará o reencontro do locutor com a modalidade após um hiato de mais de cinco anos.

A participação no GP de Mônaco integra as ações promocionais do programa “Galvão e Amigos” — exibido semanalmente nas noites de segunda-feira. Aliás, desde a estreia da atração, planejava-se o retorno do narrador aos bastidores da F1. A emissora até havia tentado colocá-lo no lugar de Sérgio Maurício devido às polêmicas recentes, mas, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, não obteve sucesso.

Transmissão

O retorno do apresentador ao paddock também homenageia os 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, lembrada em edições recentes da atração. Já a cobertura em Monte Carlo ocorrerá ao lado da repórter Mariana Becker. Juntos, eles participarão de momentos no grid e nos boxes.

Última transmissão de Galvão Bueno

A última corrida narrada pelo locutor terminou com a vitória de Max Verstappen no GP do Brasil, em 2019. Na ocasião, Pierre Gasly surpreendeu ao conquistar o segundo lugar poucos meses depois de deixar a Red Bull. O comunicador, porém, se ausentou da etapa final, e a Globo colocou Luís Roberto em seu lugar.