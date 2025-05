Bia Haddad X Emma Navarro ao vivo: acompanhe o duelo nas quartas do aberto de Estrasburgo

O confronto terá transmissão ao vivo no Disney + (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bia Haddad e Emma Navarro se enfrentam hoje, quinta, 22 de maio (22/05), em jogo válido pelas quartas de final do Aberto de Estrasburgo. A partida será disputada na quadra do Tennis Club de Strasbourg, França, e começa por volta das 7 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Bia Haddad vence americana e vai às quartas de final em Estrasburgo; CONFIRA

Bia Haddad x Emma Navarro: como chegam as atletas

Beatriz Haddad Maia dá sinais de recuperação e alcançou uma sequência positiva no WTA 500 de Estrasburgo, na França. Na quarta-feira, 21, a brasileira, principal nome do tênis feminino nacional na atualidade, avançou às quartas de final do torneio.

Entre as oito melhores em Estrasburgo, a brasileira irá enfrentar a vencedora do confronto entre a também norte-americana Emma Navarro, 9ª do ranking da WTA, ou a russa Anna Blinkova (65ª). (com Gazeta Esportiva)

Bia Haddad x Emma Navarro: onde assistir ao vivo ao jogo do Aberto de Estrasburgo

Disney +: serviço de streaming.

Aberto de Estrasburgo: dia e horário do jogo Bia Haddad x Emma Navarro

Quinta, 22 de maio (22/05), às 7h30min (horário de Brasília).