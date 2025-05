Transmissão de Hugo Calderano x Quadri Aruna: veja ao vivo o Mundial de Tênis de Mesa em Doha

Pelo Mundial de Tênis de Mesa, Hugo Calderano x Quadri Aruna jogam hoje, 22, em partida com transmissão ao vivo. Assista ao jogo completo online e grátis

Hugo Calderano e Quadri Aruna se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de maio (22/05), em jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. A partida será disputada em Doha, no Qatar, a partir das 8h50min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Caze TV (através do YouTube), no Sportv (em TV fechada) e no Globoplay (via-streaming).