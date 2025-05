Como assistir à NBA hoje, 22? Veja onde vai passar OKC x Timberwolves

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A transmissão de Oklahoma City Thunder versus Minnesota Timberwolves estará disponível de forma online e por TV fechada. A partida da NBA terá transmissão ao vivo via streaming no Disney +, e também, no NBA League Pass. Já em TV fechada, a o jogo será transmitido na ESPN 2.

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves: mandantes estão na vantagem

Chegou a hora do segundo round no Oeste, em que OKC e Timberwolves batalham para definir qual equipe alcançará quatro vitórias primeiro e, assim, garantirá o título da conferência.

Durante primeiro jogo, em Oklahoma, a equipe de Minnesota saiu derrotada, mesmo tendo vencido a primeira metade da partida. No entanto, o recém-coroado MVP da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander, se destacou e conseguiu conduzir o Thunder à vitória.

Agora, os mandantes tentaram fechar seus dois jogos em casa com mais um triunfo, para então seguir a Minnesota dependendo de apenas mais duas vitórias para retornar, após 13 anos, a uma final da NBA.