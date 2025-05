Como assistir à NBA hoje, 20? Veja onde vai passar OKC x Timberwolves

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A transmissão de Oklahoma City Thunder versus Minnesota Timberwolves estará disponível de forma online e por TV fechada. A partida da NBA terá transmissão ao vivo via streaming no Disney +, e também, no NBA League Pass. Já em TV fechada, a o jogo será transmitido na ESPN 2.

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves: reconstruções efetivas decidem a final do Oeste

Após uma série acirrada contra o Denver Nuggets, decidida em sete jogos, o Oklahoma City Thunder avançou de fase e enfrentará o Minnesota Timberwolves na primeira partida válida pela final da Conferência Oeste da NBA.

Melhor time da temporada regular e com o provável MVP, Shai Gilgeous-Alexander, o OKC alcançou incríveis 68 vitórias, recorde da franquia, e conta com um núcleo jovem bastante sólido, que vai além do quinteto titular.

No banco de reservas, jogadores como Alex Caruso e Cason Wallace formam um grupo de apoio eficiente. Somados a nomes como Chet Holmgren, o próprio Shai e Jalen Williams — que têm grande poderio ofensivo —, a equipe também apresenta uma forte estrutura tática e opções defensivas consistentes.