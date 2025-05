Fight Music Show 6: Popó provoca Duda Nagle antes de luta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Popó diz que luta contra Duda será “porrada”

Durante a conversa com o Globo Esporte, Popó não economizou nas palavras: “Contra o Bambam não foi luta, né? Ele correu. Foi um pitbull correndo atrás de um pinscher. Com o Duda também não vai ser luta, vai ser porrada”, declarou.

Popó também deixou claro que não vê a luta como um desafio técnico, mas como uma forma de mostrar a diferença entre um atleta profissional e um amador. “É uma pessoa normal que quer testar o campeão. Escolheu o cara errado”, completou.

Treinos e cinturões antes da luta

Na quinta-feira, 15, Popó fez um treino aberto em São Paulo, com direito a exibição de cinturões e interação com os fãs. Ele aqueceu no palco, colocou luvas no meio do público e mostrou algumas combinações de golpes.

Fight Music Show 6 ao vivo: onde assistir Popó x Duda Nagle?

O Fight Music Show 6 será transmitido ao vivo em diversas plataformas: