Lutador de boxe morre após sofrer golpe durante competição no Paraná

Lucas Felipe Alves Lazarin, de 28 anos, disputava a Copa Paraná de Boxe Amador no dia 12 de abril, quando sofreu um trauma devido ao golpe.

Um lutador de boxe morreu na última sexta-feira, 18, após sofrer um golpe durante uma competição amadora da modalidade. O caso aconteceu na cidade de São José dos Pinhais, município no Paraná .

Além disso, informou que, durante a competição, o atleta sofreu um trauma grave , foi atendido pela equipe médica presente no local e, desde então, recebeu toda a assistência necessária em ambiente hospitalar.

Em nota, a Federação Paranaense de Boxe lamentou a morte e declarou que Lucas era “um jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte, com um histórico respeitável no boxe amador”.

Ele deixa a esposa, Isabela Melo, que está grávida. O velório está previsto para este domingo, 20, na Capela Municipal de Ponta Grossa, cidade natal de Lucas, no interior do Estado.

"Apesar de todos os esforços da equipe médica e da corrente de orações, não foi possível evitar esse desfecho tão doloroso. A Federação presta solidariedade aos familiares, amigos, equipe técnica e a todos os que compartilham desta perda.

"Neste momento de luto, nos unimos em respeito e silêncio diante da dor de sua partida, reafirmando nosso compromisso com o cuidado e segurança dos atletas em cada ação da nossa entidade. Nos despedimos com o coração apertado, mas certos de que o legado do Lucas Lazarini seguirá presente entre nós", finaliza a nota.

