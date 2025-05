Como assistir à NBA hoje, 14? Veja onde vai passar Celtics x Knicks

Jogo da NBA entre Boston Celtics x New York Knicks acontece hoje, quarta (14/05), e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e online

A transmissão de Boston Celtics versus New York Knicks estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo, e também, no NBA League Pass.

Boston Celtics x New York Knicks: Indiana aguarda o adversário

O Boston Celtics, após o título da temporada passada, se vê em maus bocados. No jogo anterior, quando já perdia por 2 a 1 na série contra o New York Knicks, o time celta viu seu principal jogador, Jayson Tatum, sofrer uma lesão no tendão de Aquiles e ainda acabou derrotado.

Agora, os Knicks voltam a Boston com o intuito de conquistar uma única vitória para garantir vaga na final da Conferência Leste, que já tem o Indiana Pacers classificado. Na contramão, sem Tatum, o Boston precisa de uma virada de chave para levar o confronto a um improvável jogo sete.

