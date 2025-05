Como assistir à NBA hoje, 13? Veja onde vai passar Cavaliers x Pacers

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A transmissão de Indiana Pacers versus Cleveland Cavaliers estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo, e também, no NBA League Pass.

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers: resta apenas uma vitória para a final

Surpreendentemente, a equipe que ficou com a quarta colocação da temporada regular da Conferência Leste da NBA está prestes a eliminar o primeiro colocado. Esse é o cenário do confronto entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers.

Com uma base jovem, o Cavs chegou confiante após conquistar a primeira colocação e, no primeiro round, eliminou o Miami Heat por 4 a 0. No entanto, ao chegar às semifinais, o time se deparou com os Pacers, que haviam recém eliminado o Milwaukee Bucks por 4 a 1.

O núcleo jovem de Cleveland, aos poucos, foi sendo superado pelo equilíbrio entre experiência e juventude do time de Indiana. Com um placar de 3 a 1, o Cavs agora vê que, com apenas uma derrota em casa, poderá ser eliminado dos playoffs.