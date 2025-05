Jannik Sinner x Jesper de Jong no ATP de Roma: onde assistir e o que esperar do duelo

Apoiado pela torcida, Sinner mede forças com Jesper de Jong nesta segunda, 12, em Roma, buscando manter o favoritismo e seguir vivo no torneio / Crédito: PIERO CRUCIATTI / AFP

A segunda-feira promete fortes emoções para os fãs de tênis, especialmente os italianos. No principal jogo do dia no Masters 1000 de Roma, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, entra em quadra diante de sua torcida para enfrentar o holandês Jesper de Jong, pela terceira rodada do torneio.

Apesar de ter desperdiçado uma quebra de vantagem no segundo set, o italiano reagiu com firmeza e garantiu a vitória em 1h38min. Agora, ele busca um troféu em casa — algo inédito em sua carreira até aqui. Jesper de Jong, por sua vez, vem de uma vitória surpreendente sobre Alejandro Davidovich Fokina e entra como azarão no duelo. No entanto, o holandês tem mostrado consistência e personalidade em suas últimas partidas. Os dois tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, durante o Australian Open de 2024, com vitória tranquila de Sinner.

Jannik Sinner x De Jong: caminho do top 1 até a final

Se vencer De Jong, Sinner terá pela frente um caminho que pode se tornar desafiador: Oitavas de final : possível reencontro com Davidovich Fokina, caso o espanhol avance.

: possível reencontro com Davidovich Fokina, caso o espanhol avance. Quartas de final : o adversário mais provável é o norueguês Casper Ruud, campeão em Madri.

: o adversário mais provável é o norueguês Casper Ruud, campeão em Madri. Semifinal : nomes como Andrey Rublev, Taylor Fritz ou Alex de Minaur podem cruzar seu caminho.

: nomes como Andrey Rublev, Taylor Fritz ou Alex de Minaur podem cruzar seu caminho. Final: uma possível reedição de grandes confrontos contra Carlos Alcaraz ou Alexander Zverev está no horizonte. Com o apoio da torcida italiana e o favoritismo a seu favor, Sinner tenta consolidar sua posição como número 1 do mundo e iniciar a temporada de saibro com um grande resultado.