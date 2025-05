Como assistir à NBA hoje, 12? Veja onde vai passar Knicks x Celtics

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A transmissão de New York Knicks versus Boston Celtics estará disponível de forma online e por TV fechada. A partida da NBA terá transmissão ao vivo via streaming no Disney +, e também, no NBA League Pass. Já em TV fechada, a o jogo será transmitido na ESPN 2.

New York Knicks x Boston Celtics: campeões tentam recuperação após dois resultados negativos

Os resultados das semifinais dos playoffs da NBA vêm surpreendendo os fãs de basquete. Os atuais campeões da liga americana, o Boston Celtics, estão em desvantagem na série após perderem os dois primeiros jogos contra o New York Knicks.

A equipe de Nova York, porém, acabou derrotada no último jogo no Madison Square Garden, com destaque para Payton Pritchard, que foi o cestinha dos Celtics na primeira vitória da equipe na série.

Agora, nesta segunda-feira, 12, os Knicks tentam vencer em casa para ficarem a um triunfo da final da Conferência Leste, enquanto os campeões buscam o empate na série.