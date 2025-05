Como assistir à NBA hoje, 11? Veja onde vai passar Pacers x Cavaliers

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A transmissão de Indiana Pacers versus Cleveland Cavaliers estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo, e também, no NBA League Pass.

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers: favoritos tentam retomar a confiança

Os grandes favoritos nas semifinais dos playoffs da NBA têm enfrentado grandes dificuldades — caso do Cleveland Cavaliers, equipe que terminou entre as primeiras posições da temporada regular do Leste e viu o Indiana Pacers abrir 2 a 0 na série.

Agora, o confronto está 2 a 1, com o time comandado por Donovan Mitchell e Darius Garland vencendo sua primeira partida em Indiana, após perder as duas primeiras em casa.

NBA confirma seu interesse em investir no basquete europeu; SAIBA MAIS