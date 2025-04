Com mais de 3 mil inscritos, meia maratona movimenta Fortaleza neste domingo

Fortaleza receberá mais uma vez um dos maiores circuitos de corrida do Brasil. A primeira, das duas etapas que a Capital sediará em 2025, do Circuito Live! Run XP, ocorre neste domingo, 4. Com largada no Shopping Iguatemi, o evento contará com provas de 21 km, 10 km e 5 km e reunirá mais de três mil atletas da modalidade.

O percurso de 21 km, conhecido como meia maratona, também passará por trechos das orlas das praias do Futuro, Mucuripe e Iracema e terá início às 5h15min. Enquanto as outras duas opções iniciarão às 5h30min e ficarão restritas à região do shopping.