Dupla com cearense desbanca campeãs olímpicas e vence Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A cearense Taiana Lima, em dupla com Talita Antunes, venceu a grande final da etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de vôlei de praia na manhã deste domingo, 27. O triunfo em 2 sets a 1 ocorreu diante das atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, em uma partida marcada pelo equilíbrio entre as duplas desde os primeiros minutos.

No primeiro set, a atual competitividade já tomou conta do jogo. Sempre que uma dupla pontuava, a outra respondia equilibrando o marcador. Nesse enredo, Taiana e Talita chegaram perto de vencer o primeiro set cinco vezes, mas foram alcançadas por Duda e Ana Patrícia. O triunfo do primeiro só foi alcançado quando o placar chegou em 28 a 26, com vantagem para Taiana e Talita.