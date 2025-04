Corrida com propósito: treino beneficente arrecada fundos e doações de cadeiras de rodas

1º Treinão Beneficente será realizado no dia 15 de junho, em Fortaleza. / Crédito: Nicola Braga

As inscrições para o 1º Treinão Beneficente do B9 seguem ativas até a penúltima sexta-feira de maio, 23. A corrida, que acontecerá no dia 15 de junho, pela orla da Beira Mar de Fortaleza, tem como principal objetivo arrecadar fundos e doações de cadeiras de rodas para PCDs. O evento contará com duas opções de percurso, uma com 2 km de extensão e outra com 5 km. Sem caráter de competição, o "treinão" visa incentivar a prática esportiva e promover a solidariedade, permitindo a inscrição corredores de todos os sexos, idades e níveis de experiência.

De acordo com Milena, a partir disso surgiu a ideia de fazer algo semelhante. Contudo, diferente do alcance mundial do evento usado como fonte de inspiração, o Treinão Beneficente do B9 direciona seu foco a uma projeção local, possibilitando ajudar de maneira mais específica as pessoas da região. Expectativas e projeção do evento Além de arrecadar o máximo de fundos que possam ser convertidos em compra de cadeiras de rodas personalizadas e adaptações de acessibilidade, a organizadora ressalta a expectativa do evento: "Dar luz à causa”. O valor para participar do evento será de R$ 100 para adultos e R$ 50 para crianças até doze anos e idosos. Além disso, estão isentos da taxa de inscrição pessoas com deficiência física motora. A corrida também providenciará um kit para os corredores inscritos, com data e local de entrega a serem definidos.