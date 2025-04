De Fortaleza para o mundo: projeto fotográfico nascido na Beira-Mar participa de Maratona de Boston

A ideia surgiu durante caminhadas com a esposa, Renata, que o incentivou a criar um perfil no Instagram para mostrar o que rola na orla da cidade. O projeto cresceu rápido: em pouco mais de dois meses, o perfil já somava milhares de seguidores e passou a atrair tanto atletas quanto marcas interessadas em fazer parcerias.

O projeto, que nasceu em solo alencarino, ganhou o mundo. No último dia 21 de abril, o Rola na Orla cobriu a tradicional Maratona de Boston, nos Estados Unidos, que contou com a participação de mais de 24 mil atletas. Ao Esportes O POVO , Carlos contou a desafiadora experiência de fotografar na maratona.

Segundo o fotógrafo esportivo, Boston será ponto de partida para outras coberturas internacionais. Com a agenda cheia, Carlos se prepara para entregar um maior apoio aos atletas que fotografa, oferecendo, para além dos registros fascinantes, uma “experiência inesquecível”.

“Além da Maratona do Rio de Janeiro, em junho, Nova Iorque, em novembro, e Tóquio, em março de 2026, estamos idealizando um projeto voltado para brasileiros que sonham em correr as Majors na América do Norte: Chicago, Boston e Nova Iorque. A ideia é oferecer um pacote completo, com apoio de parceiros que vão facilitar tudo, desde hospedagem, transporte e alimentação, até lazer e experiências culturais. Queremos que o atleta se preocupe apenas em correr, e que o restante seja inesquecível”, reitera Carlos.

Mesmo explorando a fotografia esportiva mundo afora, Carlos destaca que o crescimento de seu projeto continuará acontecendo a partir do trabalho realizado no Ceará. “Fortaleza me deu visibilidade, me conectou com atletas e com marcas que acreditam no meu olhar. Foi aqui que nasceu o Rola na Orla, e daqui meu trabalho ganhou o Nordeste, o Brasil e, agora, está cruzando fronteiras. O Ceará foi, sem dúvidas, o meu ponto de virada”, conclui Carlos.