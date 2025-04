Resultados da Maratona de Londres 2025: veja vencedores e premiação

Representando o Brasil, Aline Rocha e Vanessa de Souza finalizaram na 12ª e 10ª posição na prova com cadeira de rodas; confira todos os vencedores

Desde 2024, a Maratona de Londres oferece os mesmos valores em premiação para as provas masculina, feminina e para cadeirantes. O Brasil esteve presente na categoria Cadeira de Rodas Feminina, representado pelas brasileiras Aline Rocha e Vanessa de Souza, que finalizaram na 12ª e 10ª posição, respectivamente.

No Brasil, o evento teve largada para os corredores da elite masculina às 5h35, horário de Brasília , e às 5h05 para a elite feminina. Além da diversidade de participantes, a prova segue fazendo história ao manter a premiação igualitária entre as categorias.

No feminino, a suíça Catherine Debrunner liderava a prova. Pouco depois, às 5h05 (horário de Brasília), foi a vez da elite feminina largar para os 42,195 km pelas ruas da capital britânica. No início da corrida, as brasileiras Aline Rocha e Vanessa de Souza ocupavam a 10ª e a 8ª posição, respectivamente.



Com 20 minutos de prova entre os cadeirantes masculinos, o suíço Marcel Hug assumiu a liderança, seguido de muito perto pelo japonês Tomoki Suzuki, com apenas 0,4 segundos de diferença. Na elite feminina, a queniana Joyciline Jepkosgei liderava o pelotão, acompanhada de perto pela etíope Tigst Assefa. Atual campeão da Maratona de Londres, Hug mantinha-se firme na ponta entre os cadeirantes.



Enquanto as provas da elite feminina e dos cadeirantes se desenrolavam, às 5h42 foi dada a largada para a elite masculina. Na disputa feminina, Assefa liderava, seguida pela compatriota Megertu Alemu e pela queniana Jepkosgei. Entre as cadeirantes, Debrunner mantinha a liderança com um ritmo forte.