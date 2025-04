Ronaldinho e artistas participam de partida beneficente nesta quarta-feira, 23, no PV

O evento faz parte do projeto Ceará sem fome, gerido pelo Governo do Estado e parte da renda será destinada ao programa

A partida amistosa Jogo da Alegria, promovida pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, acontece neste quarta-feira, 23, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo é uma iniciativa do projeto Ceará sem fome, gerido pelo Governo do Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ingressos para a partida custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e são vendidos pela internet. Além dos ingressos comercializados, duas mil crianças em situação de vulnerabilidade social receberão bilhetes gratuitos para o evento e segundo a organização da atividade, a cada ingresso vendido, serão destinados 15 reais ao programa Ceará sem fome.



A edição de 2025 terá também uma partida de futebol feminino, que terá a primeira dama do estado do Ceará, Lia de Freitas, entre as participantes. A primeira dama ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento do programa Ceará sem fome.

“O Jogo da Alegria é mais um parceiro no combate à insegurança alimentar no estado. Parte da renda arrecadada será destinada diretamente ao programa, ajudando a levar cestas básicas e dignidade para as famílias em situação de vulnerabilidade. Para mim, é uma grande honra ver tantas pessoas envolvidas nesta causa tão importante como a luta contra a fome”, afirma.