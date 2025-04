Fortaleza é superado pelo Boca Juniors no Superclássico das Américas de Futsal

Em partida marcada pelo equilíbrio e pela intensidade, o Fortaleza foi derrotado pelo Boca Juniors por 3 a 2 no Superclássico das Américas de Futsal, realizado neste domingo, 20, no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense. Com gols de Russo (duas vezes) e Fernández, os argentinos conquistaram o título inédito do torneio. Barrientos (contra) e Gugu Flores marcaram para o Tricolor.

O início foi movimentado, com chances para os dois lados. Russo abriu o placar em chute de longa distância, sem marcação, e ampliou em rápido contra-ataque após passe de Ramirez. O Boca ainda marcou o terceiro com Fernández, aproveitando falha defensiva do Leão.