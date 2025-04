Campeão mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano tem treinador cearense

O tênis de mesa brasileiro vive um momento histórico. Na manhã deste domingo, 20, Hugo Calderano venceu o chinês Lin Shidong, número 1 do mundo, por 4 sets a 1 (parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5) e conquistou a Copa do Mundo da modalidade , disputada em Macau, na China. Aos 28 anos, o carioca se tornou o primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a vencer o torneio, garantindo também a primeira medalha do Brasil na competição.

No fim de 2024, Thiago foi oficialmente convidado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para assumir a liderança técnica da equipe principal masculina. Desde então, tem acompanhado os principais compromissos de Hugo Calderano, como o WTT Champions Chongqing, outro grande torneio disputado na China.

Em março, em entrevista exclusiva aos Esportes O POVO, o treinador cearense comentou que a participação do Brasil em eventos deste porte representa não só a maturidade de Calderano no circuito, mas também o início de uma nova etapa para ele, agora como técnico.

Com o título em Macau, Hugo Calderano reforça sua posição de protagonismo no tênis de mesa mundial e, ao lado do técnico cearense, coloca o Brasil entre as potências da modalidade.