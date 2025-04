Rebeca Andrade vence Prêmio Laureus, o Oscar do Esporte, de Retorno do Ano

Maior medalhista olímpica brasileira, a ginasta Rebeca Andrade foi agraciada nesta segunda-feira, 21, com a conquista do Prêmio Laureus, considerado o 'Oscar do Esporte'. A cerimônia que a declarou como "Retorno do Ano" ocorreu em Madrid, na Espanha e a consagrou como a primeira brasileira a alcançar a honraria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A principal medalha foi alcançada no solo, em uma disputa acirrada com a estadunidense Simone Biles. As pratas foram somadas no salto e no individual geral, enquanto o bronze foi para a categoria de equipes, em que ela ficou na terceira colocação junto de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

Na categoria 'Retorno do Ano', Rebeca Andrade concorreu com o nadador estadunidense Caeleb Drussel, que conquistou medalha em Paris após se afastar do esporte por questão de saúde mental; o jogador de críquete indiano Rishab Pant, que voltou à seleção após um grave acidente de carro; a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, bicampeã da Copa do Mundo; o motociclista espanhol Marc Márquez, que após grave lesão no braço quase se aposentou e a nadadora australiana Ariarne Titmus, campeã em Paris nos 400m após a retirada de um tumor no ovário.