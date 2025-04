Kings League Brasil 2025: tabela completa e resultados após 4ª rodada

Com cinco partidas disputadas em sequência, a quarta rodada da Kings League Brasil terminou com Fúria e G3X como únicas invictas / Crédito: Reprodução/ @kingsleague_br/ Instagram

A quarta rodada da Kings League Brasil aconteceu nessa segunda-feira, 14 de abril. Com todos os jogos sendo disputados em sequência, cinco jogos aconteceram e com os resultados a Fúria e a G3X se mantém como as únicas equipes invictas. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Na versão brasileira, a primeira fase é disputada em formato de liga e todas as equipes se enfrentam.

Ao fim dessa fase, o primeiro colocado vai diretamente para as quartas de final, enquanto os times que terminarem entre a segunda e a sétima posição disputam as demais vagas. Os quatro semifinalistas garantem vaga no Mundial de Clubes da Kings League, torneio que, em 2024, contou com a participação da Fúria, de Neymar, e da G3X, de Gaules e Kelvin Oliveira. Time de Neymar busca expansão da marca para se consolidar em novos territórios; CONFIRA

Tabela da Kings League Brasil 2025: resultados da quarta rodada (14 de abril)

Em uma rodada repleta de empates e goleadas, no primeiro jogo do dia, a equipe do Fluxo conseguiu sua primeira vitória na competição, ao golear o Capim por 5 a 1.

Outra equipe que conquistou sua primeira vitória foi o Funkbol FC, que, após um empate de 8 a 8 no tempo normal, venceu o Real Elite nos shootouts. Fechando o dia, a equipe de Neymar, Fúria FC, se consolidou como uma das favoritas da competição. Desta vez, os líderes enfrentaram a Loud SC, do streamer Coringa, e, mesmo sem Neymar na bancada, sua equipe venceu por 6 a 1. Rodada 4 – 14 de abril

17h - Capim FC 1 x 5 Fluxo FC



18h - FC Real Elite (3) 8 x 8 (4) Funkbol Clube



19h - Dendele FC (3) 3 x 3 (2) Nyvelados FC



20h - Desimpedidos Goti 3 x 8 G3X FC



21h - Fúria FC 6 x 1 Loud SC Tabela da Kings League Brasil 2025: quem foram os classificados Veja qual foi a posição de cada equipe na Kings League Brasil

Líder

1. Fúria FC - 12 pontos Zona de classificação 2. G3X FC - 12 pontos

3. Nyvelados FC - 7 pontos

4. Fluxo FC - 6 pontos

5. Dendele FC - 6 pontos

6. Desimpedidos Goti - 5 pontos



7. FC Real Elite - 4 pontos

Desclassificados 8. Loud SC - 3 pontos

9. Capim FC - 3 pontos

10. Funkbol Clube - 2 pontos Kings League Brasil 2025: equipes participantes e presidentes

Com foco na expansão do torneio, a Kings League convidou diversos influenciadores para aumentar o engajamento no Brasil. Ao todo, serão 10 equipes, das quais nove já têm nome e presidentes confirmados. Os presidentes brasileiros que participaram da Kings League Nations estarão divididos no campeonato nacional. Gaules comandará a G3X e terá como principal estrela e co-presidente, o artilheiro e melhor jogador de fut-7 do mundo, Kelvin Oliveira.