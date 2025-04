Arnold Classic Brasil 2025: veja datas e tudo sobre o campeonato

O Arnold Classic Brasil retorna a São Paulo no primeiro fim de semana de abril, reunindo fisiculturismo, esportes de força, palestras e nomes do cenário

O campeonato, além de sediar competições de fisiculturismo que servem como classificatória para o Mr. Olympia 2025 , contará com lojas de produtos do universo da musculação, cenários interativos e palestras.

O Arnold Classic South America, também conhecido como Arnold Classic Brasil , acontecerá no primeiro fim de semana de abril.

O evento terá início na sexta-feira, 4 de abril, com as primeiras disputas em diversas modalidades esportivas e competições amadoras.

Criado em 1989 pelo fisiculturista e ator Arnold Schwarzenegger, o evento teve sua primeira edição no Brasil em 2013. Inicialmente realizado no Rio de Janeiro por quatro anos, mudou-se para São Paulo em 2017, onde permanece até hoje.

Entre os nomes renomados já confirmados estão os brasileiros Ramon Dino e Rafael Brandão, além do hexacampeão do Mr. Olympia, Dorian Yates.

A edição brasileira do Arnold Classic será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, logo após a versão mundial da competição , que ocorreu entre o fim de fevereiro e o início de março.

Os atletas amadores que vencerem suas respectivas categorias no Arnold Classic Brasil terão a chance de conquistar o Pro Card, tornando-se atletas profissionais.

Sexta-feira, 4 de abril

10h - Competição amadora (Open, Women's Physique, Figure)

No sábado, os atletas profissionais subirão ao palco para as fases preliminares e, posteriormente, as finais das categorias Open e Wellness.