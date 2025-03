Alex 'Poatan' Pereira x Magomed Ankalaev no UFC 313: saiba tudo sobre o evento

Brasileiro defende seu título dos meio-pesados ​​no UFC 313 contra o russo Magomed Ankalaev em noite com forte presença brasileira no card

O UFC 313 acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), local onde “Poatan” já defendeu seu título em duas retenções, vencendo Jamahal Hill e Jirí Procházka. Além da luta principal, o evento contará com a participação de oito lutadores brasileiros ao longo do card.

Principal lutador brasileiro e campeão dos meio-pesados (até 93 kg) no UFC, Alex “Poatan” Pereira sobe ao octógono na madrugada deste sábado, 8, para domingo, 9. Seu adversário será o russo Magomed Ankalaev.

Ankalaev é mais um representante da forte geração russa no UFC. Atualmente, seu cartel conta com 19 vitórias, um empate e uma única derrota.

O UFC 313 terá início às 20h30min (horário de Brasília) de sábado, 8 de março (08/03) com as principais lutas programadas para começar à meia-noite de domingo, 9 .

Especialista em derrota de atletas brasileiros, ele terá em “Poatan” seu sexto adversário do País, tendo vencido todos os cinco anteriores.

A transmissão ao vivo será exclusiva no UFC Fight Pass. Confira mais detalhes sobre como assistir e os horários no final do texto.

UFC Fight Pass: Streaming*

As primeiras seis lutas terão transmissão gratuita nos perfis do Facebook, TikTok e YouTube do UFC.