Kitesurfista e atleta olímpico, Bruno Lobo salva jovem de afogamento em São Luís

O atleta olímpico brasileiro Bruno Lobo salvou a vida de uma jovem que passava por um afogamento na última sexta-feira, 10. na praia do Olho d'Água, em São Luís, no Maranhão. Em um relato compartilhado nas próprias redes sociais, o kitesurfista detalhou que estava no mar testando um novo equipamento de filmagem e o tempo estava nublado, quando em uma das voltas escutou o pedido de socorro de uma jovem no mar.

"Após velejar alguns metros ouvi um grito de socorro e olhei a moça que estava se afogando, prontamente me aproximei dela com o kite, tentei acalma-la e pedi para subir nas minhas costas, ela estava bem cansada e sem forças, utilizei o equipamento para trazê-la para a areia em segurança onde os guarda-vidas realizaram o primeiro atendimento na beira do mar e graças a Deus tudo deu certo", explicou o atleta, que durante o vídeo também agradeceu a Deus por estar "na hora certo, no lugar certo" para salvar uma vida.