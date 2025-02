Luka Doncic encara o Dallas Mavericks pela primeira vez após troca

/ Crédito: JAMIE SCHWABEROWNBAE / Getty ImagesGetty Images via AFP

Luka Doncic, jogador do Los Angeles Lakers, vai enfrentar pela primeira vez, seu ex-time Dallas Mavericks, na madrugada desta quarta-feira, 26, na Crypto.com Arena, cidade de Los Angeles. A partida é uma das mais esperadas da temporada.

A torcida angelina tem grande expectativa para Luka na partida contra os Mavericks, o jogador vem se adaptando ao novo time e teve grande desempenho contra o Denver Nuggets, no sábado, 22. O esloveno marcou 32 pontos, teve 10 rebotes e 7 assistências, contribuindo para quebrar o tabu de 8 jogos sem vencer o rival de Denver.

Doncic teve apenas quatro jogos pela equipe de Los Angeles, e vem tendo média de 19 pontos, 7,5 rebotes e 5,8 assistências. A média é abaixo do que o esloveno tinha na temporada atual com Dallas, quando registrou média de 28,1 pontos, 8,3 rebotes e 7,8 assistências.

JJ Redick, técnico do time californiano, falou em coletiva sobre a adaptação do camisa 77 a nova equipe, e a respeito do duelo contra a antiga equipe.

"Acho que ele vai ficar bem. A cada dia que ele está conosco, está se tornando um pouco mais normal. Eu estive lá. A primeira vez que você jogar com seu antigo time, particularmente tão perto na duração do tempo, vai ser estranho. Mas ele será capaz de lidar com isso", disse Redick em coletiva.