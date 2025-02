Fonseca é eliminado e Thiago Monteiro é único brasileiro "vivo" no Rio Open

A excelente sequência do prodígio brasileiro João Fonseca chegou ao fim. Depois de vencer brilhantemente o ATP de Buenos Aires na semana passada, o carioca de 18 anos foi eliminado pelo francês Alexandre Müller na primeira rodada do Rio Open na noite desta terça-feira, 18, na quadra Guga Kuerten.

O europeu de 28 anos teve uma noite quase perfeita. Apesar de jogar contra a torcida, ele conseguiu duas quebras de cara no primeiro set. Fonseca começou nervoso, errando muito e com dificuldade de confirmar o saque. A primeira parcial ficou em 6 a 1, com muitas bolas na linha do 60 do ranking e muitos erros não forçados do 68º.