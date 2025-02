Muller vence Cerúndolo e evita semifinal totalmente argentina no Rio Open

Participando pela primeira vez do torneio, Muller (N.60 ATP) fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-1, em uma hora e 16 minutos.

O tenista francês Alexandre Muller venceu Francisco Cerúndolo nesta sexta-feira (21) e evitou uma semifinal totalmente argentina no Rio Open.

Vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires, derrotado na final pelo brasileiro João Fonseca, Cerúndolo chegou a dominar o primeiro set depois de quebrar o serviço de Muller no primeiro game, mas o francês se manteve frio, devolveu a quebra e acabou fechando em 7-5.

Na segunda parcial, Muller, que no início de janeiro venceu seu primeiro título no circuito, o ATP 250 de Hong Kong, manteve o ritmo e selou a vitória com um 6-1 em 26 minutos.

No sábado, o francês de 28 anos vai enfrentar na semifinal o argentino Francisco Comesaña, que surpreendeu ao eliminar o grande favorito ao título, o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo.

O outro finalista sairá do confronto entre os argentinos Sebastián Báez (31), atual campeão do torneio, e Camilo Ugo Carabelli.