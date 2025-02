Cearense Thiago Monteiro perde para taiwanês e cai nas oitavas do Rio Open

Monteiro é derrotado por 2 sets a 1 por Tseng Chun-hsin e se despede do torneio em solo brasileiro. Cearense era o único brasileiro vivo na chave simples

O cearense Thiago Monteiro está eliminado do Rio Open 2025. O tenista perdeu para o qualifier de Taiwan Tseng Chun-hsin por 2 sets a 1 (7/6, 6/3 e 7/6), na madrugada desta quinta-feira, 20, na Quadra Guga Kuerten, e caiu nas oitavas de final do torneio.

O primeiro set foi equilibrado, mas Thiago se sobressaiu no fim e levou a melhor no tie-break, vencendo por 7 a 4. O cearense iniciou bem a segunda parcial, quebrando o saque de Tseng, mas viu o taiwanês disparar na sequência do set e fechá-lo em 6 a 4, empatando a partida.