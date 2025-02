Atleta de 17 anos morre após peso de 270 kg cair sobre o pescoço

Nesta era do fitness, as pessoas levam tudo muito a sério, desde treinos pesados na academia até a dieta. Às vezes, o vício em exercícios parece afetá-las. A levantadora de peso Yashtika Acharya, de 17 anos, morreu enquanto levantava cargas muito pesadas.

A atleta indiana, medalhista de ouro, queria seguir carreira no halterofilismo. No momento do acidente, o movimento estava sendo gravado e, consequentemente, o vídeo viralizou nas redes sociais.