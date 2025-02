Super Bowl 2025: que horas começa e onde assistir à final da NFL

Super Bowl 2025: que horas começa e onde assistir a final da NFL / Crédito: Reprodução/ Carmen Mandato / AFP

O Super Bowl, a grande final da NFL (principal liga de futebol americano do mundo), está marcado para acontecer neste domingo, 9 de fevereiro. O evento é um dos mais assistidos em todo mundo e conta com alguns espetáculos durante o intervalo. Este ano, o Philadelphia Eagles representará a Conferência Nacional (NFC). Já a Conferência Americana (AFC) será representada pelo Kansas City Chiefs. Veja horário e onde assistir à disputa.

Super Bowl 2025: que horas começa? Como é tradição, a final desta temporada está marcada para o segundo domingo do mês, 9 de fevereiro, a partir das 20h (horário de Brasília).

O duelo acontece no Superdome, casa do New Orleans Saints, localizado na cidade de Nova Orleans, na Luisiana. Fenômeno Taylor Swift atrai novo público para o Super Bowl; ENTENDA Super Bowl 2025: onde assistir ao vivo O confronto será transmitido ao vivo pela RedeTV na TV aberta, pelo YouTube da Cazé TV, pela ESPN na TV fechada e também via streaming através do Disney+, Dazn e NFL Game Pass.