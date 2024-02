Super Bowl: veja os últimos campeões nas finais da NFL

A 58ª edição do Super Bowl acontece neste domingo, 11, e premiará a equipe campeã da NFL na temporada 2023/2024. Kansas Chiefs e San Francisco 49ers farão o embate que acontecerá no estádio Allegiant, em Las Vegas, Estados Unidos.

Mahomes também busca marcar seu nome na história da liga de outra forma. Ele, até a final desta temporada, conseguiu duas premiações como "MVP - Finals", onde o melhor jogador da equipe campeã é coroado.

O jogador que conseguiu mais vezes este feito é Tom Brady; no segundo lugar está Joe Montana, ídolo do 49ers.

Tom Brady, a jornada para a história do futebol americano



Super Bowl: todos os campeões da NFL



Entre as equipes com mais vitórias no Super Bowl, o Pittsburgh Steelers e New England Patriots são as duas franquias com mais títulos, ambas têm seis vitórias.

Apesar de não conquistar um título desde 1995, o 49ers aparece no topo das equipes com mais conquistas. Caso vença os Chiefs no próximo Super Bowl, vai figurar a lista de times com mais vitórias.

