NBA Trade Deadline: confira as principais transferências

Além das grandes movimentações — as chamadas "blockbusters" — houve uma série de outros negócios intrigantes envolvendo jogadores-chave. Também ocorreram os habituais cortes salariais, trocas de escolhas no draft e manobras para evitar o imposto de luxo.

Essa é uma negociação cujas verdadeiras consequências só serão plenamente compreendidas com o tempo. No curto prazo, os Lakers tomaram uma decisão ousada para manter a equipe competitiva, dando a LeBron James outro superstar para jogar ao seu lado, ao mesmo tempo em que se posicionam para um futuro pós-LeBron liderado por Luka Doncic.

Do outro lado do acordo, os Mavericks negociaram o rosto de sua franquia em uma decisão que o gerente geral, Nico Harrison, insiste que coloca o time em posição de vencer agora.

Warriors : Jimmy Butler



: Jimmy Butler Heat : Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker, escolha de primeira rodada de 2025 (protegida no top 10)



: Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker, escolha de primeira rodada de 2025 (protegida no top 10) Jazz : KJ Martin, Josh Richardson, escolha de segunda rodada de 2028 (via Pistons), escolha de segunda rodada de 2031 (via Heat)



: KJ Martin, Josh Richardson, escolha de segunda rodada de 2028 (via Pistons), escolha de segunda rodada de 2031 (via Heat) Pistons : Dennis Schröder, Lindy Waters



: Dennis Schröder, Lindy Waters Raptors: PJ Tucker, escolha de segunda rodada dos Lakers de 2026 (via Heat), considerações financeiras (via Heat)

De'Aaron Fox e Zach LaVine



Se não fosse pela troca de Luka Doncic, esta poderia ser considerada a negociação mais impactante para se analisar nos próximos anos. Embora todas as três equipes envolvidas estejam apenas na margem da disputa pelos playoffs nesta temporada, cada uma delas está construindo uma base que pode se tornar formidável em breve.

De'Aaron Fox finalmente terá a chance de experimentar a vida fora de Sacramento e, ao lado de Victor Wembanyama, formará uma dupla dinâmica nos Spurs, que promete empolgar os fãs de basquete no Texas.

Os Kings reforçaram seu capital de draft e ainda adquiriram o segundo melhor jogador da troca, Zach LaVine. Já os Bulls aliviaram sua folha salarial ao recuperar sua própria escolha de primeira rodada deste ano.

Spurs : De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin



: De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin Kings : Zach LaVine, Sidy Cissoko, escolha de primeira rodada de 2025 (via Hornets, protegida no top 14), escolha de primeira rodada de 2027 (via Spurs), escolha de primeira rodada de 2031 (via Timberwolves), escolha de segunda rodada de 2025 (via Bulls), escolha de segunda rodada de 2028 (via Nuggets), escolha de segunda rodada de 2028 (própria, devolvida)



: Zach LaVine, Sidy Cissoko, escolha de primeira rodada de 2025 (via Hornets, protegida no top 14), escolha de primeira rodada de 2027 (via Spurs), escolha de primeira rodada de 2031 (via Timberwolves), escolha de segunda rodada de 2025 (via Bulls), escolha de segunda rodada de 2028 (via Nuggets), escolha de segunda rodada de 2028 (própria, devolvida) Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, escolha de primeira rodada de 2025 (própria, devolvida)

Mark Williams nos Lakers



Após a surpresa inicial da troca de Luka Doncic, os fãs da NBA ficaram com uma dúvida importante sobre os Lakers: quem assumiria a posição de pivô? O gerente geral Rob Pelinka admitiu que havia um mercado difícil para a posição, mas ainda assim conseguiu fechar um acordo com os Hornets.

Williams, de apenas 23 anos, tem médias de 15,6 pontos e 9,8 rebotes por jogo, trazendo o tamanho e a presença defensiva que os Lakers desesperadamente precisavam após a saída de Anthony Davis.

Junto com Doncic, a chegada de Williams representa outro movimento que deve ajudar Los Angeles tanto no curto prazo, nos próximos meses, quanto no médio prazo, nos próximos anos.

Lakers : Mark Williams



: Mark Williams Hornets: Dalton Knecht, Cam Reddish, escolha de primeira rodada de 2031, direito de troca de escolha de primeira rodada de 2030

Kyle Kuzma e Khris Middleton

Os Bucks ficaram mais jovens e reduziram sua folha salarial ao trocar Khris Middleton por Kyle Kuzma, uma mudança importante, considerando a falta geral de capacidade atlética e poder de ataque da equipe. A negociação também envolveu o New York Knicks, que recebeu Delon Wright.

Dada a disponibilidade limitada de Middleton e seu provável declínio contínuo, Kuzma representa uma atualização significativa em termos de custo-benefício e produção.

Além disso, os Bucks ultrapassaram o segundo nível do imposto de luxo com a negociação de Middleton, reduzindo sua conta tributária em aproximadamente US$ 30 milhões, dependendo de quanto Kuzma abriu mão de seu bônus de troca. A estrutura decrescente do contrato de Kuzma oferece ainda mais economia para o futuro.