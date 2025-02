Astro da NBA usará camisa 10 em homenagem a Neymar

Fã e amigo pessoal do jogador do Santos, o ala norte-americano revelou sua inspiração no brasileiro em troca para nova franquia

Quase brasileiro, Jimmy Butler praticamente faz parte do seleto grupo de ‘parças’ do Neymar. Os dois têm estreitados laços e feito da amizade cada dia mais intensa, não à toa, o novo astro do Golden State Warriors decidiu homenagear o ídolo santista em sua passagem pela franquia da Califórnia. O ala escolheu jogar com a 10 e afirmou, em sua apresentação, que é por causa do jogador do Peixe.

Não é de hoje que Butler cita Neymar em suas declarações como alguém admirável. Recentemente, o norte-americano disse que vê o astro brasileiro “como um irmão” e que a amizade deles tem uma “vibe de família”. Ele, inclusive, destacou o lado paterno do camisa 10 do Santos em entrevista no ano passado.