Torcedores passam mal após lesão em partida de basquete

Durante uma partida, o jogador francês Mathias Lessort sofreu uma lesão grave, gerando reações de desconforto na torcida / Crédito: Reprodução/ PAUL ELLIS/ AFP

O confronto da 17ª rodada da Euroliga entre Panathinaikos e Baskonia tomou um rumo assustador no início do terceiro quarto, mais parecendo uma cena de terror do que um jogo de basquete. Mathias Lessort sofreu uma grave lesão que deixou a arena em choque. “Nove pessoas caíram, uma delas teve um ataque cardíaco”, revelou Ergin Ataman, técnico do Panathinaikos, em entrevista coletiva após a partida.

O jogo foi interrompido com 8 minutos restantes no terceiro quarto. Jogadores e torcedores reagiram com visível angústia, muitos segurando a cabeça em desespero. A OAKA Arena, estádio que recebeu a partida, ficou completamente silenciosa. Uma ambulância foi chamada ao local e, segundo as últimas atualizações, as pessoas afetadas no público estão em condições estáveis. Jogador sofre lesão grave: Lessort ficará meses fora de quadra Mathias Lessort sofreu uma fratura na fíbula, precisará passar por cirurgia e ficará afastado das quadras pelos próximos quatro meses, conforme comunicado oficial do Panathinaikos.

O incidente ocorreu quando o jogador pisou involuntariamente no adversário Chima Moneke com o outro pé, o que fez todo o seu peso recair sobre a perna esquerda. Ele caiu no chão gritando de dor, e a partida foi imediatamente interrompida. Momentos depois, Lessort conseguiu se levantar com a ajuda de companheiros de equipe e foi levado para o vestiário. Após alguns minutos, foi transferido para um hospital local, onde passou por cirurgia. Toda a equipe do Panathinaikos já o visitou no hospital, e o jogador enviou uma mensagem de agradecimento por meio da plataforma X. Lessort: um dos favoritos da torcida e peça-chave do Panathinaikos Mathias Lessort tem sido um dos melhores pivôs da Euroliga nos últimos anos e foi fundamental na conquista do título do Panathinaikos na temporada passada.