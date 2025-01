Do alcoolismo ao topo: como o caratê transformou a vida de Robson Luiz

Em pouco tempo, contudo, o esporte se tornou essencial em sua vida, servindo como um refúgio para lidar com as dificuldades. "Tive um problema no joelho esquerdo, depois na coluna. Veio a pandemia, peguei Covid... Foi então que pensei: preciso fazer alguma coisa."

Apesar da humildade evidenciada na voz, Robson brilhou. Em sua estreia em uma competição nacional, conquistou o lugar mais alto do pódio em duas categorias, em torneio realizado na cidade de Natal (RN), entre os dias 21 e 24 de novembro.

"Fui apenas para competir e tive a enorme surpresa de vencer em primeiro lugar no kata sequência de movimentos, com técnicas de ataque e defesa usadas no caratê e no kumitê A arte do combate, em duelos individuais com pontuação por golpes (combate). Foi uma alegria indescritível. Eu não acreditava em mim, e muitas pessoas também não acreditavam. Hoje, vivo em harmonia, especialmente com minha família", declarou.

A idade, de 47 anos, nunca foi um obstáculo, embora ele reconheça que enfrenta preconceitos, principalmente quando se fala em apoio financeiro para competições.