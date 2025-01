Sinner x Zverek: veja o horário e onde assistir a final do Aberto da Austrália

Jannik Sinner, atual número 1 do ranking da ATP, enfrentará o segundo colocado, o alemão Alexander Zverev, na final do Aberto da Austrália; veja onde assistir / Crédito: Reporudção/ Adrian Dennis / AFP

Jannik Sinner e Alexander Zverev se enfrentam hoje, domingo, 26 de janeiro (26/01), na partida válida pela final do Aberto da Austrália. O jogo será disputado no Rod Laver Arena, no Melbourne Park, às 05h30 (horário de Brasília). SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN, em TV fechada, e no streaming da Disney +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sinner x Zverev: final de torneio traz os dois melhores do ranking da ATP O Aberto da Austrália chegou à sua grande final, que será disputada, curiosamente, pelos dois melhores tenistas do mundo, de acordo com o ranking da ATP. Eles decidirão quem será o grande vencedor do torneio.

Segundo colocado no ranking, o alemão Alexander Zverev já participou do torneio 10 vezes, e a edição de 2025 marca sua melhor campanha, chegando à final. Nas semifinais, ele enfrentou Novak Djokovic e conquistou a classificação após a desistência do sérvio, que sofreu uma lesão ainda no primeiro set. Chegando como favorito, Jannik Sinner busca defender o título de atual campeão do torneio. O italiano perdeu apenas dois sets ao longo da competição e garantiu vaga na final ao superar o americano Ben Shelton.