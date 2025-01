Projeto Cearense, Educa Tênis irá distribuir 50 kits para a prática do esporte

Em uma parceria com o Lar Beneficente Clara de Assis, crianças e adolescentes aprendem a importância do esporte para a formação na vida adulta

Os kits serão compostos de materiais necessários para a prática do esporte, incluindo: raquete, uniforme, boné, tênis, mochila, garrafa entre outros itens. A distribuição dos materiais ocorrerá nesta sexta-feira, 24, na sede da instituição, com início previsto para 13 horas.

A iniciativa está em seu terceiro ano e é financiada via Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), tendo como coordenador o professor Emerson Lucas. Além do Lar Clara de Assis, a ação também atende alunos da Escola Santa Rita, localizada no município de Maranguape.

“Eu observava as escolas e via estrutura para prática de várias modalidades, futebol, vôlei, mas não havia espaço para o tênis. A partir daí, montei o projeto com foco de aproximar o esporte (tênis) das crianças”, comentou o coordenador sobre o inicio do projeto.

Ricardo Miranda, vice-presidente do Lar Beneficente Clara de Assis, ressalta a importância da prática esportiva para a formação da pessoa e enfatiza a importância de ter um espaço popular para a prática do Tênis no Estado do Ceará.

“O tênis é estigmatizado como um esporte de rico, porque aqui temos poucas quadras públicas para jogá-lo. Na Argentina é considerado um esporte popular porque existem muitas quadras de livre uso”.