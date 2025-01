TAS examinará caso de doping de Sinner em meados de abril

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) vai examinar o recurso da Agência Mundial Antidoping (Wada) no caso de doping do número 1 do tênis, Jannik Sinner, entre os dias 16 e 17 de abril, anunciou o órgão nesta sexta-feira (10).

Declarado inocente por um tribunal independente solicitado pela Agência internacional de Integridade do Tênis (ITIA), depois de ter testado positivo para clostebol (anabolizante) em dois exames realizados em março de 2024, Sinner ainda pode ser punido porque a Wada apresentou um recurso no TAS em setembro pedindo uma suspensão de dois anos.