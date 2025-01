UFC 311 com Moicano x Makhachev: veja onde assistir ao vivo e online

De forma surpreendente Renato Moicano ganhou uma oportunidade de lutar pelo título do peso leve, de até70,3 kg, contra o poderoso campeão Islam Makhachev. Inicialmente essa luta era do russo contraArman Tsarukyan, porém, devido uma lesão, o lutador foi substituido pelo brasileiro.

A 311ª edição do Ultimate Fighting Championship (UFC) acontece hoje, sábado, 18 de janeiro (18/01), com cinco brasileiros no octógono. O evento será na Arena Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia (EUA.

No co-evento principal, o georgiano Merab Dvalishvili defende o cinturão do peso-galo pela primeira vez. Seu rival será o russo Umar Nurmagomedov. Conhecido como o "Clã do Daguestão", o grupo ao qual Makhachev e Nurmagomedov pertencem busca consolidar ainda mais sua reputação como uma das forças mais dominantes do UFC.

Ocupando o posto de principal mentor do "Clã" após a morte de seu pai, Khabib Nurmagomedov, primo de Umar, passou a treinar e orientar seus familiares e amigos, promovendo o domínio daguestanês no MMA. Entre eles está Islam Makhachev, que finalizou Charles do Bronx em 2022 para conquistar o trono dos leves. Neste sábado, dia 18, ele será desafiado por Moicano.

UFC 311: horário e onde assistir ao vivo

O UFC 301 terá início às 19 horas (horário de Brasília), com as principais lutas programadas para começar às 23h. A transmissão ao vivo será exclusiva no UFC Fight Pass. Confira mais detalhes sobre como assistir e os horários no final do texto.