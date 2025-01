Após vitória em casa, Fortaleza BC visita o Vasco da Gama pelo NBB

Armador Léo Abreu no jogo Minas x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB / Crédito: Hedgard Moraes/MTC

O Fortaleza Basquete Cearense terá desafio duplo no Rio de Janeiro para tentar deslanchar no NBB. Após bater o Pato Basquete-PR em casa, o Carcalaion visita Vasco da Gama e Botafogo. O primeiro compromisso será diante do Cruzmaltino, neste sábado, 18, às 16 horas, no ginásio de São Januário, com transmissão pelo YouTube do NBB e pelo NBB Basquetpass. Após abrir o segundo turno da competição nacional com derrotas para Caxias do Sul (73 a 70) e União Corinthians-RS (82 a 71), o time cearense conseguiu vencer o Pato por 80 a 76, na última segunda-feira, 13, no Centro de Formação Olímpica.

O resultado levou o Fortaleza BC para a 17ª posição, com 25% de aproveitamento, deixando a lanterna para o Caxias do Sul. O Carcalaion tentará melhorar o retrospecto como visitante, já que amarga nove derrotas e apenas uma vitória longe dos seus domínios. O único triunfo fora da Capital foi diante da Unifacisa-PB (81 a 77), na última rodada do primeiro turno.