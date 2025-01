Fortaleza BC espera retorno de ala Dexter para reforçar time na reta final da NBB

Dexter McClanahan no jogo Fortaleza Basquete Cearense x Botafogo, no CFO, pelo NBB / Crédito: Carlos Roosewelt/Fortaleza BC

Destaque nas temporadas 2022/2023 e 2023/2024 para o time do Fortaleza Basquete Cearense, o ala-armador Dexter McClanahan, jogou apenas 2 jogos na temporada atual do NBB, com lesão, vem desfalcando o Carcalaion. O atleta, natural da Louisiana, nos Estados Unidos, está fora das quadras desde o dia 18 de outubro do ano passado, quando sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, na partida contra o União Corinthians.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Destaque do Carcalaion

Com 28 anos, Dexter é o principal nome da equipe cearense no Novo Basquete Brasil, deixando média de 21.4 pontos por jogo, na sua primeira temporada pelo clube, 22/23. Mantendo boas atuações na temporada seguinte, o jogador conseguiu média de 15.6 pontos por partida na edição 23/24 da competição, ocupando nas duas temporadas, o título de cestinha do time cearense. Na temporada atual, onde o atleta esteve presente em apenas 2 confrontos, Dexter manteve boa atuação, conquistando média de 12 pontos por partida.

Reforço importante para o fim da temporada O Fortaleza BC vem fazendo uma temporada 2024/2025 bem irregular, com apenas 5 vitorias e 25 pontos conquistados, a equipe precisa reagir para se classificar nos playoffs da competição. A equipe ocupa atualmente a 17 posição no campeonato nacional, e precisa ganhar jogos para subir a colocação. Apenas 16 clubes entram para a próxima fase.

Com seu principal pontuador fora das quadras, a equipe tem focado no trabalho coletivo para tentar superar os adversários, mas aguarda retorno dos reforços no segundo turno. Quando o ala vai voltar para as quadras? Após trabalho intenso de fisioterapia, o jogador já se encontra recuperado da lesão no joelho esquerdo, e faz trabalho de fortalecimento muscular por estar fora das quadras a quase 3 meses.