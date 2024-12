NBB: Fortaleza BC é derrotado pelo Caxias do Sul e amarga lanterna do torneio

No próximo domingo, 29, o Carcalaion disputará sua última partida de 2024, enfrentando o União Corinthians-RS, fora de casa, às 11 horas

/ Crédito: Thais Sousa / Caxias do Sul

Jogando fora de casa, o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Caxias do Sul-RS pelo placar de 73 a 70, na noite da última sexta-feira, 27. O time vinha de uma vitória na rodada anterior, contra o Unifacisa, mas não conseguiu emplacar uma sequência de resultados positivos.

Com isso, os comandados de Flávio Espiga amargam a última posição do NBB, com 4 vitórias e 14 derrotas nas 18 partidas disputadas na competição. Ao todo, a equipe somou apenas 22 pontos.