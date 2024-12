Em último jogo do ano, Fortaleza BC é derrotado pelo União Corinthians no NBB

Tricolor de Aço já vinha de derrota no NBB, só que para o Caxias do Sul-RS / Crédito: VINICIUS MOLZ SCHUBERT / UNIÃO CORINTHIANS

Em partida que encerrou o ano de 2024 para o Fortaleza Basquete Cearense, o Carcalaion sofreu mais uma derrota no Novo Basquete Brasil (NBB). Desta vez, o time foi superado pelo União Corinthians-RS, por 82 a 71. Dessa forma, os comandados de Flávio Espiga permanecem na lanterna do torneio. Esta foi a 15ª derrota do Tricolor no principal campeonato de basquete do país.