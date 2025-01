Fortaleza Basquete Cearense vence Pato e garante 5ª vitória no NBB

O time paranaense teve um início melhor, dominando a primeira metade do jogo. Com um ataque pouco criativo, o Fortaleza BC viu o Pato abrir uma vantagem de até 14 pontos ao final do primeiro período.

Em uma partida emocionante, o Fortaleza Basquete Cearense derrotou o Pato Basquete-PR por 80 a 76, nesta segunda-feira, 13, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

No retorno do segundo tempo, o Fortaleza BC se ajustou e, com uma postura defensiva mais sólida, roubou 7 bolas e passou à frente no marcador ao final do terceiro período. Um dos destaques foi o armador Cassiano, que, com um arremesso no estouro do cronômetro, garantiu a virada no placar.

Já no último período, com o time comandado por Flávio Espiga liderando por 69 a 66, o Fortaleza precisou manter a intensidade para segurar a vitória.

Cassiano, armador titular, foi o grande destaque do jogo, contribuindo com 14 pontos e 8 rebotes. Outro jogador fundamental foi o pivô Renan, que se destacou defensivamente com 2 tocos, além de acertar uma importante bola de 3 pontos no final da partida, garantindo a vantagem cearense.