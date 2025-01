Copa do Mundo Kings League 2025: como será chaveamento da semifinal

O Brasil estará entre os finalistas da Copa do Mundo da Kings League; A seleção garantiu sua vaga após vencer a Turquia / Crédito: Divulgação/ Kings League

Com o fim das quartas de final, foram definidas as últimas quatro equipes que disputarão o título da primeira Copa do Mundo da Kings League. O Brasil garantiu sua vaga após golear a Turquia.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Os primeiros classificados foram Marrocos e Colômbia, que se enfrentarão no jogo que definirá o primeiro finalista. Os dois jogos das semifinais acontecerão no dia 10 de janeiro, sexta-feira, e, consequentemente, a final será no dia 12, domingo, no Allianz Stadium, em Turim, casa da Juventus.

No primeiro jogo do segundo dia das semifinais, o Brasil venceu por 12 a 4, com destaque para Kelvin Oliveira, que marcou incríveis sete gols (marcou seis, porém um foi dobrado); Agora, a equipe brasileira, que tem Cris Guedes, Gaules e Estagiário como presidentes, enfrentará o México.

Copa do Mundo da Kings League 2025: chaveamento da semifinal Comandada por K9, que se tornou o artilheiro da competição após marcar cinco gols, a seleção brasileira terá agora seu maior desafio: uma semifinal contra México. Em caso de vitória, seus adversários na grande final, marcada para domingo, dia 12, serão Marrocos ou Colômbia. Confira o chaveamento das semifinais: 10 de janeiro - Marrocos x Colômbia às 14h (horário de Brasília)

