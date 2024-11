Vídeo: Piqué tem casa vandalizada em meio a protestos na Catalunha

Membros da organização Arran, grupo com ligação ao partido de extrema esquerda CPU, filmou a pichação da fachada da casa de Gerard

A casa de Gerard Piqué, localizada na Cerdanha, se tornou alvo de jovens da Arran – organização que reivindica a proclamação da República da Catalunha. A associação tem ligação com ao partido de extrema esquerda CPU (Candidatura de Unidade Popular), que promoveu campanhas de “desobediência em massa” e mobilização nas ruas contra o governo central, em meados de 2017.

Localizada na zona dos Pirineus, na Cerdanha, a mansão de Piqué teve sua fachada pichada em meio aos protestos contra crise de habitação na região. “Fora pijos”, dizia a mensagem dos ativistas, que estiveram no local em plena luz do dia e gravaram vídeos do momento.