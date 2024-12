Atletas de Fortaleza contam como driblam os desafios de acesso a treinos e competições

Pedro Dias é aluno do JCA Padre Andrade, projeto social auxiliado pelo programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de Fortaleza / Crédito: DUDA RABELO / especial para O POVO

Sair do bairro Padre Andrade, em Fortaleza, e ganhar um campeonato europeu de jiu-jitsu aos 15 anos não é para todos. Mas Pedro Dias conseguiu. Ele é aluno do JCA Padre Andrade, projeto social auxiliado pelo programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de Fortaleza. Pedro chegou a ganhar duas categorias diferentes no campeonato de jiu-jitsu da Europa, realizado na França em 2024. Além das vitórias em competições estaduais e nacionais. Devido à idade, ele ainda não compete profissionalmente, mas já garante que é um sonho que planeja alcançar.

Para competir internacionalmente, a preparação é chave. Pedro relata que chega a treinar 20 vezes por semana, entre exercícios de técnica e força. Isso tudo precisa ser conciliado com a escola, já que o atleta ainda está no primeiro ano do ensino médio. “Ele é muito dedicado, não tem costume de faltar”, afirma o professor de jiu-jitsu do projeto, Victor Sabino. Ele conta que Pedro iniciou os treinos no JCA em 2020, um ano antes da iniciativa ser reconhecida pela Prefeitura e passar a receber auxílios com tatames, kimonos e remuneração para dois professores. A dedicação e a força de vontade do adolescente chamam atenção também fora do tatame. Para conseguir ajudar o projeto a arcar com as viagens, Pedro vende mousse nos treinos, no centro da cidade e nos campeonatos.

Todo esse esforço tem influência positiva nas outras mais de 90 crianças e adolescentes de cinco a 17 anos atendidas pelo projeto. Depois do dever cumprido no campeonato europeu, Pedro foi recebido pela comunidade de forma calorosa. “Toda a nossa favela se mobilizou, fizemos uma carreata. A galerinha pediu autógrafo e foto com ele. Hoje os meninos falam que querem chegar onde ele chegou. Tinha menino que não tinha perspectiva nem de sair de dentro do bairro e hoje vê que, dentro de um projeto social, pode conhecer a Europa, o mundo, ser campeão e entrar pra história da comunidade que mora”, diz Victor. Paratleta encontra no esporte um novo estímulo de vida Quando Aline Martins de Sousa, 44, tinha 26 anos, uma inflamação na medula espinal fez com que ela perdesse a capacidade de andar. Durante a reabilitação, Aline conheceu o esporte. A adaptação da nova vida com a deficiência adquirida se tornou um pouco mais leve.

“Graças aos esportes, eu não me recordo de momentos difíceis psicologicamente. Me ajudou muito ver que tinham pessoas com as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades”, relembra. Cerca de 18 anos depois, Aline é uma paratleta de handebol, lançamento de dardos e arremesso de peso. Ela participa da Associação D'eficiência Superando Limites (Adesul), que tem parceria com a Prefeitura de Fortaleza. A professora aposentada já chegou a fazer parte do time brasileiro que ganhou ouro no Campeonato Mundial de handebol em cadeira de rodas, no Egito, em 2022.

“Isso é prova de que nós somos muito fortes. Nós precisamos apenas de apoio para poder chegar aos pódios da vida”, afirma. Para custear viagens para competições e continuar treinando, Aline conta com o Bolsa Esporte, um programa de transferência de renda para atletas de Fortaleza. Para ela, a bolsa foi um “divisor de águas”. Quando começou no esporte, até mesmo os professores eram voluntários.