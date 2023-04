Cangayceiros é o primeiro time LGBTQIA+ a disputar o Cearense de Futebol 7

Time inclusivo LGBTQIA+ participa da terceira divisão do campeonato estadual e lança rifa para ajudar nos custos da participação

O Cangayceiros Futebol Clube se tornará a primeira equipe LGBTQIA+ a disputar o Campeonato Cearense de Futebol 7. O time de Fut7 acolhe a comunidade que muitas vezes não se sente acolhida no ambiente futebolístico.

Após a partida da primeira rodada ser adiada, o Cangayceiros estreia contra o São Gonçalo, no próximo dia 29. Devido aos custos com o torneio, a equipe divulgou uma rifa em suas redes sociais. A iniciativa visa arrecadar parte do valor que o time necessita para bancar a participação na competição.

“É de extrema importância estar presente no Campeonato Cearense de Fut7 para que possamos mostrar a todes que o preconceito enraizado há anos dentro do futebol, um espaço altamente machista e LGBTfóbico, só prejudica o esporte. O esporte deve ser estimulado para todes praticarem e não tem espaço para ser um ambiente de agressividade e desrespeito” afirma Lucas Bertullino, presidente do Cangayceiros FC.

O Campeonato Cearense de Futebol 7 é organizado pela Federação de Futebol 7 do Ceará. A principal competição estadual da modalidade conta com três divisões, sendo cada uma separada em dois grupos que se enfrentam entre si. O Cangayceiros FC está na chave B da terceira divisão do Estadual de Fut7. Ao todo mais de 50 equipes disputam a competição.

“Estamos com uma expectativa muito grande para saber o comportamento das equipes que vamos enfrentar. Sabemos que alguns ambientes heteronormativos têm pessoas que não querem nossa presença. Na reunião que participamos para conhecer nossos adversários fomos bem respeitados pelas equipes que estavam presentes e pelo presidente da Federação” declarou o presidente da equipe.

O Cangayceiros Fc também utilizará o Campeonato Cearense de Futebol 7 como preparação para a Champions Ligay - Etapa Nordeste. A competição está prevista para os dias 20 e 21 de maio e pode ter dez clubes nordestinos na disputa.

Para mais informações sobre o Cangayceiros FC acesse as redes sociais da equipe: @cangayceirosfc.

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO